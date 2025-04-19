Bursa’da TAKE Projesiyle Nohut Verildi

TAKE PROJESİ KAPSAMINDA TOHUM DAĞITIMI YAPILDI

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yürütülen TAKE projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 75’i hibe desteği ile nohut ve sudan otu tohumu verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, hem boş hem de nadasa bırakılan arazilerin tarıma kazandırılmasını hedefleyen bu projede, toplam 31 üreticiye 3 bin 750 kg nohut, 50 üreticiye ise bin 250 kg sorgum sudan otu tohumu dağıtıldı.

HEDEFİ ÜRETİM ARTIRMAK

Tohum dağıtımında bulunan Bursa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, projelerin uygulanmasında bakanlığın yüzde 75 destek sağladığını belirtti. Sülün, “Bakanlığımız bünyesinde uygulanan TAKE projesi kapsamında ilimiz 2025 yılına kadar 7 proje ile aktif olarak hizmet etmektedir. Bu projelere Bakanlığımız bütçesinden yaklaşık 5 milyon TL ayrılmıştır. Nohut ve sorgum sudan otu tohumları Mustafakemalpaşa’daki üreticilerimize dağıtılacaktır. Dağıtılan tohumların yüzde 75’ini devletimiz, yüzde 25’ini üreticilerimiz karşılıyor. Bu dağıtım ile yem bitkisi ve baklagil üretimini desteklemiş olacağız. Üretimde artış sağlamak için her zaman sizlerin yanındayız. Kaliteli üretim daha fazla satış demek olacaktır” dedi.

TOHUM TESLİMİ GERÇEKLEŞTİ

Dağıtım programının sonunda, tohumları Bursa Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Sülün, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Mustafakemalpaşa Tarım ve Orman Müdürü Nuri Oruç ve AK Parti Başkanı Mutlu Turgut teslim etti. Bu adım, bölgedeki tarımsal üretimi canlandırmayı hedefliyor.