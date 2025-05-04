Bursa’da Taksi-Otomobil Çarpıştı, 7 Yaralı

BURSA’DA TAKSİ VE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI

Bursa’da meydana gelen bir trafik kazasında, taksi ile otomobilin çarpışması sonucu toplamda 7 kişi yaralandı. Seyfettin Karaca’nın kullandığı 16 T 1255 plakalı taksi, Şengül Yılmaz yönetimindeki 16 BLP 606 plakalı otomobil ile Muradiye Mahallesi’ndeki Altıparmak Caddesi ve Stadyum Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlar içerisindeki 5 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri kazanın meydana geldiği alanda hemen ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.