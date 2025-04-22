Bursa’da Taksi, Yaya Geçidini İşgal Etti

YAYA GEÇİDİNİ İŞGAL EDEN TAKSİ ŞOFÖRÜ

Bursa’da, bir taksi şoförü, yolları uzatmamak adına yaya geçidini işgal etti. Şoförün bu dikkat çekici yönteminin görüntüleri araç kamerasına yansıdı. Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Lefkoşa Caddesi üzerinde gerçekleşti.

ŞOFÖRÜN DAVRANIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen 16 T 0832 plakalı taksi, yolu uzatmamak amacıyla yaya geçidini işgal etti. Yaya geçidinde yürüyen vatandaşları hiçe sayan bu sürücü, kırmızı ışık ihlali yaparak da yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdığı için dikkatleri üzerine çekti.