Bursa’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

BURSA’DA KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE BAŞARILI OPERASYON

Bursa ilinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen etkin çalışmalar sonucunda, önemli ve paha biçilmez bir operasyona imza atıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 66 yaşındaki iş adamı R.Ö.’nün adresine yaptıkları baskın ile tarihi eser kaçakçılığına büyük bir darbe vurdu. Yapılan baskında, Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait olan toplam 122’si altın olmak üzere 1009 adet sikke ve 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda istihbari bilgiler aldı. Bu bilgiler doğrultusunda, Nilüfer İlçesinde oturan R.Ö. isimli 66 yaşındaki iş adamı takibe alındı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şüphelinin adresine baskın düzenledi. Yapılan bu baskında, Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere toplamda 1009 adet sikke ile birlikte 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirildi.

Paha biçilmez bu operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı ve inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca, şüpheli R.Ö. hakkında da yasal işlem başlatıldı. Bu operasyon, Bursa’da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.