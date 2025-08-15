Haberler

Bursa’da Tartışma, Kavga Haline Geldi

Olayın Gelişimi

Bursa’da iki farklı grup arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede ciddi bir kavgaya dönüşüyor. Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olayda, daha önceki bir husumet yüzünden bir araya gelen gruplar arasında gerginlik ortaya çıkıyor.

Tehlikeli Anlar

Tartışmanın büyümesiyle bir grup üyesi sinirlerine hakim olamayıp yerden bulduğu kaldırım taşını tartıştığı kişiye fırlatıyor. Bu anların görüntüleri kaydedilirken, çevrede bulunan insanlar büyük bir panik yaşıyor. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle zor da olsa sonlandırılıyor.

İnceleme Başlatıldı

Olay sonrası yetkililer, durumla ilgili bir tahkikat başlatıyor. Söz konusu celâdetle ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

