Bursa’da Tartışma, Kavga Haline Geldi

Olayın Gelişimi

Bursa’da iki farklı grup arasında başlayan bir tartışma, kısa sürede ciddi bir kavgaya dönüşüyor. Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olayda, daha önceki bir husumet yüzünden bir araya gelen gruplar arasında gerginlik ortaya çıkıyor.

Tehlikeli Anlar

Tartışmanın büyümesiyle bir grup üyesi sinirlerine hakim olamayıp yerden bulduğu kaldırım taşını tartıştığı kişiye fırlatıyor. Bu anların görüntüleri kaydedilirken, çevrede bulunan insanlar büyük bir panik yaşıyor. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle zor da olsa sonlandırılıyor.

İnceleme Başlatıldı

Olay sonrası yetkililer, durumla ilgili bir tahkikat başlatıyor. Söz konusu celâdetle ilgili daha fazla bilgi edinilmesi bekleniyor.