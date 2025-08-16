Haberler

Bursa’da Tartışma, Kuzenini Vurdu

CİNAYET OLAYI BURSA’DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni A.B. (52) tarafından traktöründe tüfekle vurulan Seyfi Baylar (75) toprağa verildi. Cinayet şüphelisi A.B. ise adliye sevk edildi. Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında, kırsal Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Anılan iddialara göre, Seyfi Baylar, aralarında husumet bulunan amca oğlunun bağ evine gitti. İki taraf arasında çıkan tartışmanın ardından Baylar, evine gitmek amacıyla traktörüne bindi. Bu esnada, A.B. kuzeni Baylar’a tüfekle ateş etti.

SAVCILIK İNCELEMESİ VE CENAZE TÖRENİ

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Seyfi Baylar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemelerinin tamamlanmasının ardından morga kaldırılan Baylar’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Baylar, öğle namazı sırasında Narlıca Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Olay sonrasında kaçan şüpheli A.B., Narlıca Mahallesi’nde saklandığı yerde jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi’ne sevk edildi.

