Bursa’da Tehlikeli Anlar Araç Kamerasında

Olayın Detayları

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, otomobilin önüne aniden atlayan bir kamyon ile otomobil sürücüsünün gerçekleştirdiği manevra, araç içi kamerasında kaydedildi. Olay, Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Akışta giden bir otomobilin önüne aniden 34 JH plakalı bir kamyon girdi.

Manevra ve Tehlikeli Anlar

Otomobil sürücüsü, hızlı bir manevra yaparak olası bir kazayı önledi. Bu tehlikeli anlar, saniye saniye araç içi kamera tarafından görüntülendi. Söz konusu olay, trafikteki dikkatin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.