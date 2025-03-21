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Bursa’da Tehlikeli Motosiklet Sürüşü Gözaltısı

BURSADA TRAFİKTE TEHLİKE YARATAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da motosiklet sürücüsü Y.E.A, akşam saatlerinde yoğun araç trafiğinde motosikletinin ön tekerini kaldırarak hızlı bir şekilde ilerliyor. Ekiplerin çalışması sonucunda yakalanan bu sürücü, gözaltına alınıyor.

Mimarsinan Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Y.E.A’nın yaptığı bu tehlikeli hareketler, hem trafiği hem de kendi güvenliğini tehlikeye sokuyor. O anları kask kamerasıyla kaydeden sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak dikkat çekiyor. Ancak, emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalanan Y.E.A, ardından gözaltına alınıyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk ediliyor ve çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

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