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Bursa’da Tehlikeli Sürücü Olayı Yaşandı

YOĞUN TRAFİKTE TEHLİKELİ MANEVRA

Bursa’da bir sürücü, canını hiçe sayarak yoğun trafikte hızlı bir şekilde ilerlemeyi tercih etti. O anlar, aracın içindeki kamerayla saniye saniye kaydedildi. Olay, Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi’nde, Korupark Alışveriş Merkezi’nin önünde gerçekleşti.

TRAFAĞA KONTROL SUYUNU KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, trafiğin yoğun olduğu bölgede makas atarak gitmeye başladı. Bu davranış, hem sürücünün hem de diğer araçların sürücülerinin hayatını tehlikeye atıyor. Tüm bu anlar, araç içi kamerayla kaydedildiği için belgelendi.

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