Bursa’da Tekel Bayisine Saldırıda 1 Tutuklama

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ NOKTA

Olay, İnegöl ilçesindeki Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi’nde yaşandı. İddialara göre, 16 BCV 775 plakalı otomobille gelen iki şüpheli, Uğur T.’nin işlettiği tekel bayisinin önüne vardı ve burada tabancayla ateş ederek işyeri sahibini yaraladı.

KURŞUNLARIN ETKİSİ VE YARALANMA

Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Uğur T. yere düşerken, saldırganlar geldikleri araçla olay alanından hızla uzaklaştı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Uğur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın gerçekleşmesinin ardından kaçan şüpheliler, yaklaşık 2 saat sonra Yeniceköy Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.