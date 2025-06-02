Bursa’da Tekne Alabora Oldu, 1 Öldü

TEKNE KAZASI VE KURTULUŞ MÜCADELESİ

Bursa’da bir gölette tekneyle gezen 4 arkadaşın başına beklenmedik bir kaza geldi. Teknenin alabora olması sonucu suya düşen arkadaşlardan biri hayatını kaybederken, diğer üçü kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi’nde bulunan Yalıntaş Göleti’nde gerçekleşti.

OLAY ANLARI VE KURTULMA ÇABALARI

Edinilen bilgilere göre, Abdülkerim Şahin ve arkadaşları gölette gezintiye çıktı. Ancak, bir süre sonra tekne aniden alabora oldu ve ters döndü. Suya düşen Serkan C., Vedat K. ve Ali Osman E. yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Ne yazık ki tekne sahibi Abdülkerim Şahin, göletten çıkmayı başaramadı.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üç arkadaş ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, gölette yapılan arama çalışmalarına Mudanya ilçesinden gelen deniz polisi de katıldı. Yapılan yoğun arama sonucunda, Abdülkerim Şahin’in cansız bedeni göletten çıkarıldı. Şahin’in bedeni, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞAHİN’İN HAYATI VE SORUŞTURMA

Öte yandan, Abdülkerim Şahin’in geçtiğimiz ay memleketinden getirdiği kayıkla ara sıra gölette gezintiye çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.