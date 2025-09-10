Bursa’da Tekne Battı, 3 kişi Kurtarıldı

BALIKÇI TEKNESİ BATTILAR

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Tekne içinde bulunan 3 kişi, denizde mahsur kaldı. Olay, bölgede görevli trafik polisi tarafından tekneyle gerçekleştirilen bir kurtarma operasyonuyla başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Olay, Bursa’da saat 21.00 sularında Karacabey ilçesinde bulunan Yeniköy Boğazı açıklarında meydana geldi. Teknenin batma nedeni henüz bilinmiyor. Edinilen bilgilere göre, teknede 3 balıkçının bulunduğu tespit edildi. Karacabey ilçesinde görevli trafik polisi Ahmet Mutlu, durumu öğrenir öğrenmez olay yerine yöneldi ve bir sandalla suya açıldı. Batan teknedeki 3 kişiyi sağ olarak kurtarıp kıyıya çıkartmayı başardı.

KURTARILAN BALIKÇILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor. Olay yerine intikal eden ekipler, kurtarma işleminin ardından bölgedeki durumu kontrol etti. Bu olay, yerel güvenlik güçlerinin ve acil hizmetlerin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.