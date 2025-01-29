Bursa’da Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE İHBAR SÜRECİ

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde yer alan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında gerçekleşti. İddiaya göre, makine patlaması sebebiyle başlayan yangını gören vatandaşlar, hemen durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın, bitişiğindeki fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

MADDİ ZARAR VE CAN KAYBI DURUMU

Yangın sırasında can kaybı yaşanmazken, tekstil fabrikasında önemli derecede maddi zarar meydana geldi.