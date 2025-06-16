Bursa’da Ters Yöne Giden Araç

TRAFFIC CHAOS IN BURSA

Bursa’da otoyolda ters yöne giren bir otomobil, trafiği altüst etti. Hızla ilerleyen araç, korkulu anların yaşanmasına sebep oldu. Kazanın geçtiği anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

DRIVERS FACE DANGEROUS SITUATIONS

İstanbul İzmir otoyolunun Gemlik bağlantısında, ters yönde sefer yapan otomobil, karşı yönden gelen sürücüler için zor dönemler yarattı. Araçların ani manevralar yaparak çarpışmaktan son anda kurtulduğu bu olay, araç kamerasına anlık olarak yansırken sürücülerin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

TRAFFIC TEAMS INITIATE INVESTIGATION

Görüntüler doğrultusunda trafik ekipleri, bu tehlikeli durum hakkında bir soruşturma başlattı. Olayın ardından alınacak önlemler merakla bekleniyor.