Bursa’da Ters Yöne Giren Araç

OTOBANDAKİ TEHLİKE

Bursa’da otobanda ters yöne giren bir otomobil, trafiği ciddi bir şekilde etkiledi. Hızla ilerleyen bu araç, ciddi bir kazanın eşiğine getirdi. Kazanın yaklaşmakta olduğu anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul İzmir otobanının Gemlik bağlantısında, ters yöne geçen otomobil, karşıdan gelen sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların, ani manevralarla çarpışmaktan son anda kurtulması ile birlikte, araç sürücülerinin panik içinde korna çaldığı ve şerit değiştirerek kurtulmaya çalıştığı görüntüler kaydedildi. Olayın görüntüleri, olay anının ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler üzerinde trafik ekipleri, olayla ilgili bir soruşturma başlatma kararı aldı. Ters yöne giren otomobilin yarattığı tehlikenin boyutları, hem sürücüler hem de yol güvenliği açısından büyük bir konu oldu.