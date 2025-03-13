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Bursa’da Ticari Araç Yaya Çarptı

KAZA ZAMAN DİLİMİ

Bursa’da meydana gelen bir kazada, yolun karşısına geçmekte olan iki kişiye hafif ticari araç çarptı. Saat 00.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’nde yaşanan olayda, iki yayadan biri ağır yaralandı.

KAZANIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, D.İ. yönetimindeki 34 ERR 251 plakalı hafif ticari araç, karşıya geçmekte olan iki yayaya çarptı. Kaza sonucunda, yaralanan iki kişi arasında biri ağır durumda hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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