Bursa’da Tır’a Çarpan Araç Sıkıştı

Bursa’da Kaza Anı

Bursa’da seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaşanan olayda, araç içinde sıkışarak ağır yaralanan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ali S. (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 16 AFH 651 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

Olay Yeri Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bu kazada ağır yaralanan ve aracın içinde sıkışan Ali S., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Ali S., hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 2 şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.