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Bursa’da Tır’a Çarpan Araç Sürücüsü Yaralandı

AĞIR YARALANAN SÜRÜCÜ KAZA SONUCU SIKIŞTI

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, tıra arkadan çarpan bir otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Otomobili kullanan Ali Subaşı (27), İzmir Yolu Caddesi’nde 16 AFH 651 plakalı tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Çarpmanın ardından otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.

KAZA YERİNE ACİL SERVİS VE İTFAİYE EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından durumu bildiren ihbar sonucunda, kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Ali Subaşı’yı sıkıştığı araçtan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra, Subaşı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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