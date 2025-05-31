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Bursa’da TIR’a çarpan otomobil hurdaya döndü

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Bursa’da, seyir halindeki bir TIR’a arkasından çarpan otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Kazada araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Ali S. (27), hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gerçekleşti. Ali S. yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 16 AFH 651 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi ve sürücüsü araçta sıkıştı. Olayın hemen ardından çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, Ali S.’yi araçtan çıkarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralı olarak çıkarılan Ali S., sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

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