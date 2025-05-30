Bursa’da TIR’a çarpan otomobilde kaza

KAZA YERİNDE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Fuat Akdemir (44) hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.30 sıralarında Orhangazi-İznik Kuzey Kara Yolu, Yeniköy mevkisinde gerçekleşti. Orhangazi yönünden gelmekte olan Serdar Büyü, 10 TR 584 plakalı TIR’ı yönetirken, karşı yönden gelen ve Fuat Akdemir’in kullandığı 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. TIR, otomobili altına alarak metrelerce sürükledi ve daha sonra yoldan çıkarak zeytin bahçesindeki ağaçlara çarptı.

KAZA SONRASI GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ile ilgili ihbarın yapılmasının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Fuat Akdemir’i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü Serdar Büyü ise hafif yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ ve SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fuat Akdemir’in cenazesi Bursa Adli Tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi. Bu üzücü olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yaratırken, trafik güvenliği üzerine bir kez daha düşünülmesini sağlıyor.