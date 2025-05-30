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Bursa’da Tır-Otomobil Çarpıştı, 1 Ölü

KAZA SONUCU TRAFİK AKSIYOR

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. 10 TR 584 plakalı tır, Serdar Büyü’nün kontrolünde bulunurken, Fuat Akdemir’in (44) kullandığı 34 MMY 674 plakalı otomobil ile çarpıştı. Olay, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy mevkiinde meydana geldi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine hemen 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Fuat Akdemir, sıkıştığı araç içerisinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan tır sürücüsü Serdar Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Akdemir’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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