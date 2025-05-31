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Bursa’da Tır, Otomobile Çarptı

KAZA VE SONUÇLARI

Bursa’da seyir halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza neticesinde otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gerçekleşti.

SÜRÜCÜYÜN DURUMU VE MÜDAHALE

Edinilen bilgilere göreyse, 27 yaşındaki Ali S. idaresindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden 16 AFH 651 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolünü kaybederek bariyerlere çarparak durdu. Kaza anını gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. Olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Ağır yaralanan Ali S., itfaiye ekipleri sayesinde sıkıştığı yerden kurtarıldı ve sağlık görevlilerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Ali S.’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Kaza nedeniyle iki şeritten akan trafik, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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