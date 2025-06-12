Bursa’da Tır Ters Yöne Girdi

Olayın Detayları

Bursa’da bir tır sürücüsü, yol karmaşası sonucunda otobanda ters bir yöne girdi. Bu durum trafiği etkileyerek kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde gerçekleşti. Tır sürücüsü, otoban bağlantısında ters yönden Bursa istikametinde ilerlemeye başladı. Bu anlar ise başka bir otomobil sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Güvenlik Açısından Kritik Anlar

Trafikteki bu beklenmedik durum, diğer sürücülerin dikkati nedeniyle büyük bir tehlike oluşturmadı. Ancak, bu tür olayların güvenlik açısından son derece dikkat edilmesi gereken konular olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Görüntülerde, tırın trafikte yarattığı şaşkınlık net bir şekilde görülebiliyor.