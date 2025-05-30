Bursa’da Tır Ve Otomobil Çarpıştı

KAZADA YAŞANAN TRAJEDİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Serdar Büyü yönetimindeki 10 TR 584 plakalı tır ile Fuat Akdemir (44) idaresindeki 34 MMY 674 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolunun Yeniköy mevkisinde çarpıştı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrası olay yerine hızlıca 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından sıkışan otomobil sürücüsü Akdemir, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan tır sürücüsü Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

CANSIZ BEDENİNİN İNCELEMESİ

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fuat Akdemir’in cansız bedeni, savcılığın incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.