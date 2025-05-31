Bursa’da Tırla Çarpışan Araçtaki Sürücü Yaralandı

AĞIR YARALANAN SÜRENCÜNÜN DURUMU CİDDİ
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen kazada, tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ali Subaşı (27) yönetimindeki 56 AS 880 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi üzerinde 16 AFH 651 plakalı tıra çarptı. Çarpma sonucunda Subaşı, otomobilin içinde sıkıştı.
KAZA SONRASI ACİL MÜDAHALE
Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından aracından çıkartılan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Subaşı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.