Bursa’da Tiyatrolar Festivali Gerçekleşti

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TİYATRO FESTİVALİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi’nin iş birliğiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali” çerçevesinde “Çığ” oyunu sahnelendi. Oyun, Teyyare Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu.

OYNAYANLAR VE YÖNETİM

Veysel Berikan’ın yönetimindeki oyunda, ünlü yazar Tuncer Cücenoğlu’nun eserinde Furkan Ocak, Melike Ünsal, Burhan Güngül, Sezer Beşikçi, Volkan Çimber ve Yeşim Haldızoğlu gibi isimler rol aldı. Gecenin sonunda, oyuncular sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.