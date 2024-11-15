Bursa’da Toprak Altında Mahsur Kaldı

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çalıkavak Sokak’ta altyapı çalışmaları sırasında yaşanan bir kaza, bir işçinin ağır yaralanmasına neden oldu. Altyapı çalışmaları esnasında göçük meydana geldi ve 49 yaşındaki işçi Kerem G. toprak altında kaldı. Olayın ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

İtfaiye ekipleri, toprak altında mahsur kalan Kerem G.’yi kurtarmak için hızla harekete geçti. Ekipler, yarım saat süren bir çalışma sonucunda işçiyi yaralı bir şekilde toprak altından çıkardı. Kurtarılma anları, olayın tanıkları tarafından kaydedildi ve kameraya yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kurtarılan yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Kerem G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili detaylar ve altyapı çalışmalarının güvenliği hakkında araştırmalar devam ediyor.