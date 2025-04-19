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Bursa’da Trafik Eğitimi Verildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, bin 538 veli ve 887 öğrenciye trafik kuralları eğitimi sunuyor. Bu eğitim, geleceğin sürücü adayları olan öğrencilere yönelik olarak, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması timleri tarafından gerçekleştiriliyor.

EĞİTİME KATILIM YOĞUN OLDU

Kent merkezinde düzenlenen eğitim etkinliğine katılan 1.538 veli ve 887 öğrenci, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, Bursa merkezine kurulan “Mobil Trafik Eğitim Tırı ve Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı” da, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu tarafından ziyaret edildi.

VATANDAŞLARDAN OLUMLU TEPKİLER

Katılımcılar, bu tür eğitimlerin faydalı olduğunu belirtti ve memnuniyetlerini ifade etti. Bu eğitimler, gelecekteki sürücülerin trafik güvenliği konusunda bilinçli bir şekilde yetişmesi açısından önemli bir rol oynuyor.

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