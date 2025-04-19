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Bursa’da Trafik Eğitimi Verildi

TRAFİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Bursa’da trafik ve otoyol jandarma ekipleri, 2 bin 425 kişiye trafik kuralları ve emniyet kemerinin trafik kazalarındaki önemine dair uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Kent Meydanı’na kurulan mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracıyla katılımcılara trafik güvenliği konusunda eğitici bilgiler verildi. Simülasyon aracında, uygulamalı olarak 887’si öğrenci toplamda 2 bin 425 kişiye temel trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi aktarıldı.

ÖĞRENCİLERE HEDİYELER VERİLDİ

Etkinliğin sonunda, jandarma ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, geleceğin sürücüleri olan çocuklara yönelik trafik güvenliği eğitimlerinin artarak süreceğini bildirdi. Böylece genç nesiller ileride daha bilinçli sürücüler olarak yetişecek.

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