Bursa’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI
Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. 47 yaşındaki A.K. idaresindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen B.K. yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.
SALONDA SIKIŞMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI
Kaza sonucunda otomobil sürücüsü B.K, araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan B.K, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.