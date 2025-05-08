Bursa’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 1 Yaralı

KAZA ANINDA HAYATINI KAYBEDENLER

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen feci kaza sonucunda, lüks otomobilin karşı yönden gelen cip ile çarpışması sonucu 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti. Olay, saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İhmal sonucu meydana gelen çarpışmada, alkollü olduğu belirlenen cip sürücüsü kazanın ardından çalılar arasında saklanırken bulundu.

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş’un kullandığı 06 EMB 514 plakalı Mercedes otomobil, karşı yönden gelen Y.S. yönetimindeki 16 BAP 990 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç büyük hasar gördü. Savrulan cip, yoldan çıkarak zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü Ferhat Hoş ile yanındaki yolcular Mesut Hoş ve Gürsel Hoş olay yerinde yaşamını yitirdi. Cipin sürücüsü ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri, cip sürücüsünü arabasında bulamadı. Sürücünün kaza yerini terk ettiği düşünülerek çevrede arama başlatıldı. 47 yaşındaki Y.S., yapılan yaklaşık yarım saatlik arama çalışmalarının ardından, kaza yerine yakın bir bölgede çalılar arasında gizlenirken bulundu. Yaralı durumda bulunan Y.S., sağlık ekipleri tarafından kontrol edilerek ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan testlerde 1.40 promil alkollü olduğu belirlendi.

İNCELEMELER VE SORUŞTURMA

Kazanın ardından olay yerine gelen Orhangazi Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, gerekli incelemeleri yaptı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.