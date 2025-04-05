Bursa’da Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

İNEGÖL’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AİLE FERTLERİ YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ufuk Y. (40) yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün eşi ve iki çocuğu yaralandı.

KONTROL KAYBI SONUCU MEYDANA GELEN KAZA

Bursa-Ankara karayolu Mezit 7 mevkisinde, Ankara’dan İnegöl yönüne seyir halindeyken Ufuk Y.’nin kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Aracın istinat duvarına çarpması sonucu kaza meydana geldi.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Kazada, otomobilde bulunan sürücünün eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tedavi altına alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.