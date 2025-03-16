Bursa’da Tüp Kamyonu Lastik Patlattı

LASTİK PATLAMASI KAZA TEHDİDİ YARATTI

Bursa’da, seyir halindeki bir tüp kamyonunun aniden lastiği patladı. Yaşanan bu olay, kazayı kıl payı atlatırken, korku dolu anlar araç içi kameralarına yansıdı. Olay, İstanbul-İzmir otobanında gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Sürücüsü henüz belirlenmeyen 16 AGZ 234 plakalı tüp kamyonu, sefer halinde iken birden lastiğini patlattı. Lastikten fırlayan parçalar, arkasında seyreden bir otomobilin üstüne düştü. Facianın yaşanmasına çok az bir süre kala kaydedilen anlar, sürücü tarafından arkadaki aracın ikazıyla sonlandırıldı. Patlayan kamyonu yolun sağ tarafına çekmeyi başardı.