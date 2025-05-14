Bursa’da Türk Müziği Konseri Yapıldı

BURSA’DA TÜRK HALK MÜZİĞİ DOLU DOLU GEÇTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Bursa’da Zaman Sanat Zamanı” etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü bir konser düzenledi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu etkinlik, şef Cemile Kara Polat’ın yönetiminde oldu. Müzikseverler tarafından yoğun ilgi gören konserde, solist ve orkestra Türk Halk Müziği’nin klasikleşmiş eserlerinden oluşan bir repertuvara yer verdi. Konserin sonunda, solist, şef ve orkestra büyük bir alkışla karşılandı.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ’NDEN FASIL MÜZİĞİ KONSERİ

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Korosu bünyesindeki akademik personelden oluşan Uludağ Fasıl Topluluğu, “Beraber ve Solo Şarkılar” isimli bir konser düzenledi. Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bu etkinlik, şef Süveyda Çolakoğlu tarafından yönetildi. Konserde, Fasıl Müziği’nden özenle seçilmiş eserlerin bulunduğu geniş bir repertuvar sunuldu. Gece boyunca “Ok Gibi Hublar”, “İltimas Etmeye Yare Varınız”, “Ey dilberi işvebaz”, “Söğüdün Yaprağı Narindir” ve “İşte Seni Seven Benim” gibi eserler solistler tarafından seslendirildi. Konser bitiminde, solistler, şef ve orkestra müzikseverler tarafından coşkuyla alkışlandı.