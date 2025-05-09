Bursa’da Üç Kere Acı Var

ACILI AİLEYE SON GÖREV

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ferhat Hoş (33), kardeşi Mesut Hoş ve enişteleri Gürsel Hoş, dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı. Acılı aile, sabah saatlerinde morgdan aldıkları cenazeleri Dutluca Mahallesi Mezarlığı’na götürdü. Cenaze namazı öğle namazının ardından kılındı ve cenaze törenine yüzlerce kişi katılarak destek verdi. Ferhat, Mesut ve Gürsel Hoş’un cenazeleri gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

KAZANIN DETAYLARI

Kaza, saat 01.10 sıralarında Dutluca Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İznik’ten Orhangazi istikametine seyreden Ferhat Hoş yönetimindeki Mercedes otomobil, karşı yönden gelen Y.S. idaresindeki cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar büyük hasar aldı. Cip, savrularak yoldan çıktı ve zeytin ağaçlarına çarparak durdu. Ferhat Hoş, yanında Mesut Hoş ve enişteleri Gürsel Hoş ile birlikte olay yerinde hayatını kaybetti. Cip sürücüsü Y.S. hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ BULUNDU

Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sıkıştıkları araçta yaşamını yitirenler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, cipin sürücüsü Y.S.’nin kaybolduğu anlaşıldı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 47 yaşındaki sürücü çalıların arasındaki bir alanda saklanırken bulundu. Yaralı olduğu belirlenen Y.S., hastaneye sevk edildi. Yapılan testte 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cenaze törenine katılanlar, genç yaşta kaybedilen üç kişi için büyük bir hüzün yaşadı. Kazaya sebep olan Y.S.’nin hastanedeki tedavisi sürüyor.