Bursa’da Uçak Kazası Nedeni İstendi

BURSA’DA UÇAK KAZASI DAVASI VE TUTUKSUZ SANIKLAR

Bursa’da eğitmen pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar’ın hayatını kaybettiği uçak kazası davasında tutuksuz sanıklar Fevzi A., Cüneyt A. ve Mustafa K., kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını belirterek beraat talebinde bulundu. Sanıklardan Mustafa K., kazanın sebebi olarak, “Uçak kalktıktan sonra çalışanlardan biri, güneş almaması için internetten aldıkları ‘metal perde’yi uçağın tavanına taktıklarını söyledi. Bu perdenin pilotların üstüne düşmesi kazayı etkileyebilir” dedi.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ ANI VE ZARARLAR

25 Nisan 2022’de Yunuseli Havaalanı’ndan kalkmasının ardından irtibat kesilen tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi ilçesindeki iki katlı bir binaya çarptıktan sonra evlerin arasına düşüp, parçalanarak alev aldı. Kazada eğitmen pilot Furkan Otkum ile öğrenci pilot Murat Avşar yaşamını yitirdi, 2 ev ve 2 araç da zarar gördü. Uçağın düşüş anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı ve kazadan önceki panik anları kaydedildi.

TUTUKSUZ SANIKLAR VE CEZA TALEPLERİ

Kazanın ardından, sivil havacılık firması sahibi Fevzi A., Cüneyt A. ve uçak teknisyeni Mustafa K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 sanık hakkında ‘taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI VE SORUMLULUĞU

Davada ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Cüneyt A., “Bu havalimanı sadece eğitim havalimanı değildir” diyerek sorumluluk alanının sınırlı olduğunu ifade etti. Diğer sanık Fevzi A. ise, kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını söyleyerek, “Uçak dönüş yaparken yeterli hıza ulaşmamıştı” açıklamasında bulundu.

UÇAK BAKIMI VE KUSURLAR

Sanıklardan Mustafa K., uçağın bakımının kazadan 2 gün önce yapıldığını ve bakıma dair kayıtların bulunduğunu belirtirken, uçağın bakımsız olduğunu ve kazada bir metal perdenin etkisinin olabileceğini öne sürdü. Bilirkişi raporunda, Fevzi A. ve pilotların asli kusurlu olduğu, Cüneyt A. ile Mustafa K.’nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.

PİLOTLARIN ÖLÜMÜNE DAVETİYE ÇIKARILDI

Avukat Cem Atlı, Furkan Otkum’un “yük kontrolü yapmaması” nedeniyle kusurlu olduğunu ifade ederek, “Uçağın kalkışına onay verilmesi, pilotların ölümüne davetiye çıkarmıştır” dedi. Mahkeme heyeti, firma çalışanlarının dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.