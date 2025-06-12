Bursa’da Uyanmayan Alkollü Şahıs Var

BURSA’DA ALKOLLÜ ŞAHIS METRO ALT GEÇİDİNDE UYUYOR

Bursa’da bir kişi, metro alt geçidinde uzanarak uyumayı tercih etti. Alkollü olduğu anlaşılan şahıs, güvenlik görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen kalkmak istemedi. “Ben neredeyim, bırakın yatayım” diyerek yanıt veren adam, polis çağrılacağı söylenince de “Aman çağır be” diye direnç gösterdi. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ UYARDI AMA…

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Şehreküstü Mahallesi’nde bulunan metro alt geçidinde uyuyan alkollü bir vatandaş, güvenlik görevlisinin uyarılarına aldırış etmeden yerinden kalkmayı reddetti. Güvenlik personeli, şahsı uyandırmak için çabaladı ancak bu çabalar sonuç vermedi. Uyarılar karşısında direnen şahıs, “Ben neredeyim, bırakın yatayım” diyerek güvenlik görevlisine karşı çıktı.

Bölgeden geçen vatandaşlar, durumu şaşkınlıkla izlerken, güvenlik görevlisinin “Polis çağıracağım” demesi üzerine şahıs “Aman çağır be!” diyerek tepki gösterdi. Kamera kayıtlarına yansıyan bu ilginç anlar sonrasında, şahıs bir süre sonra güvenlik görevlileri tarafından alt geçitten uzaklaştırıldı.