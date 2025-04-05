Bursa’Da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

BURSA’DA UYUŞTURUCU TACİRİ OPERASYONLA YAKALANDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheliyi operasyonla yakaladı. Operasyon, ilçeye öldürücü etkisi bulunan uyuşturucu hammaddesi getirileceği yönündeki istihbarat üzerine düzenlendi.

ŞÜPHELİ KOVALAMACA SONRASI ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin yaptığı takip sonucu şüpheli Hakan K. (20) ile ilgili kovalamaca yaşandı. Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 150 gram bonzai yapımında kullanılan uyuşturucu hammaddesi bulundu. İlk kullanımda dahi ölümcül etkileri olan maddeye el konuldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hakan K., cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.