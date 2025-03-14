Haberler

Bursa’da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

NARKOTİK EKİPLERİ TACİRİ YAKALADI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, bir uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı. Narkotik ekipleri, şüphelendikleri kişiyi takibe aldı ve bu süreçte dikkatli bir izleme gerçekleştirdi.

Takip sırasında, şüpheli aracının önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Drogba’nın Barış Çağrısı İç Savaşı Sonlandırdı

Fildişi Sahili, 8 Ekim 2005'te Sudan'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Didier Drogba, bu zafer sonrası barış için çağrı yaptı ve ateşkes sağlandı.
Haberler

Ukrayna, ABD Görüşmesinde 30 Günlük Ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, savaşı sonlandırma fırsatı olduğuna ve Ukraynalıların hayatlarının korunması gereğine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.