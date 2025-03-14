Bursa’da Uyuşturucu Taciri Yakalandı

NARKOTİK EKİPLERİ TACİRİ YAKALADI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, bir uyuşturucu tacirini kıskıvrak yakaladı. Narkotik ekipleri, şüphelendikleri kişiyi takibe aldı ve bu süreçte dikkatli bir izleme gerçekleştirdi.

Takip sırasında, şüpheli aracının önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan detaylı aramada bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.