More
Gündem

Bursa’da Vahşet: Genç Adam Bıçaklanıp Yakıldı

bursa-da-vahset-genc-adam-bicaklanip-yakildi

MEHMET KARABIYIK’IN KAYBOLUŞU

İznik ilçesindeki kırsal Tacir Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Karabıyık, 19 Ocak sabahı yakınlarına “Boyalıca Mahallesi’nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerine geldiğinde eve dönmeyen Karabıyık’a ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık’ın bulunması için seferber oldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Mehmet Karabıyık’ın kırsal Aydınlar Mahallesi yakınlarında bir ormanda kısmen yanmış cansız bedeni tespit edildi. İncelemelerde, Karabıyık’ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Vücudunda birçok bıçak izine rastlanan Karabıyık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

TÜRKİYE Sigorta Hedef Fiyatı 2025

Foreks verilerine göre çeşitli aracı kurumlar, Türkiye Sigorta (TURSG) hissesinin hedef fiyatlarını güncelledi.
Gündem

BİM 31 Ocak İndirim Kataloğu Yayımlandı

BİM, avantajlı ürünleri ve indirimleriyle öne çıkan 31 Ocak 2025 Aktüel ürün kataloğunu duyurdu. Detaylar 30 Ocak 2025 tarihli kataloğunda yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.