Bursa’da Vahşet: Genç Adam Bıçaklanıp Yakıldı

MEHMET KARABIYIK’IN KAYBOLUŞU

İznik ilçesindeki kırsal Tacir Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Karabıyık, 19 Ocak sabahı yakınlarına “Boyalıca Mahallesi’nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Akşam saatlerine geldiğinde eve dönmeyen Karabıyık’a ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık’ın bulunması için seferber oldu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar neticesinde Mehmet Karabıyık’ın kırsal Aydınlar Mahallesi yakınlarında bir ormanda kısmen yanmış cansız bedeni tespit edildi. İncelemelerde, Karabıyık’ın önce bıçaklandığı, ardından yakılarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Vücudunda birçok bıçak izine rastlanan Karabıyık’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.