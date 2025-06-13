Bursa’da Vali Ayyıldız, Jandarma’yı kutladı

BURSA VALİSİ’NDEN JANDARMA TEŞKİLATINA ZİYARET

Bursa’nın Valisi Erol Ayyıldız, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı personelini makamında ağırladı. Valilikte düzenlenen bu ziyarette, İl Jandarma Komutanı ve beraberindeki heyet, Vali Ayyıldız’a çiçek vererek kutlama gerçekleştirdi.

TÜRK JANDARMA TEŞKİLATI’NIN KÖKLÜ GEÇMİŞİ

Ziyarette, Valilik makamında konuşan Vali Ayyıldız, Türk Jandarma Teşkilatı’nın derin geçmişine ve milletin huzur ile güvenliğini sağlama konusundaki özverili çabalarına vurgu yaptı. Vali Ayyıldız, “Kurulduğu günden bu yana ülkemizin her köşesinde, gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, milletimizin güvenine mazhar olmuştur. Bu anlamlı yıl dönümünde, tüm jandarma personelimize teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum,” diye ifade etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİMİYLE SONLANDI

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle birlikte sona erdi.