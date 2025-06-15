Bursa’da Veliler Stres Yaşadı

VELİLERİN STRESİ ÖĞRENCİLERİ GEÇİYOR

Bursa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrencilerden daha çok aileleri stres yaşıyor. Okulun önünde bir araya gelen veliler arasında büyük bir karmaşa ortaya çıkarken, bazıları su vermek isterken, diğerleri çocuklarının durumunu sormak için uzun süre bekleyip el sallıyor. Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılacağı LGS sınavı, sabah saat 09.30’da başladı. Her sınavda olduğu gibi Bursa’da da veliler, öğrencilerle eşit heyecan yaşıyor. Ancak bazı velilerin bu durumu abartarak ilginç anlar yaşatması dikkat çekiyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN DUYGUSAL ANLAR

Okulun etrafında toplanan veliler, içerideki çocuklarına el sallamak için adeta yarışıyor. Bazı veliler su verirken, bir kısmı da çocuklarını geri çağırarak sorun olup olmadığını sorguluyor. Arka planda bekleyen diğer velilerin “çocuğu gören çekilsin, görmeyenler görsün” şeklindeki talepleri ise dikkat çekiyor. Öğrenciler, 1 yıl boyunca gösterdikleri çabanın karşılığını almak için sınavda ter dökerken, ailelerin oluşturduğu bu stres ortamı ise düşündürücü bir hal alıyor.

SINAV STRESİ OLAYLARA YOL AÇIYOR

Sınavın başlamasıyla birlikte okulun kapıları kapanırken, bazı velilerin duvar üzerine çıkarak tellerin üzerinden bakmaya çalışması, adeta pes dedirtir bir duruma neden oluyor. Bu durum, hem velilerin aşırı kaygısını hem de çocukların sınav stresiyle birleştiğinde meydana gelen duygusal karmaşayı gözler önüne seriyor. Kimi veliler, çocuklarını desteklemek adına sınıf kapısında bir araya gelirken, bu hengame sınav atmosferinde farklı bir boyut katıyor.