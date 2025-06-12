Bursa’da Yabancı Uyruklu Şahıslar Yakalandı

YABANCI UYRUKLULARA BARINMA SAĞLAYAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Bursa’da yabancı uyruklu kişilere ücret karşılığı kalacak yer temin eden 2 şahıs gözaltına alındı. Aynı operasyonda 7 kaçak göçmen de yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığının ortaya çıkarılması ve suçluların yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesindeki Yunuseli Mahallesi’nde “şok evler” olarak bilinen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

MODERN OPERASYONLA KAÇAK GÖÇMENLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, yabancı uyruklu olduklarını beyan eden toplam 7 kişi muhafaza altına alındı ve kimlik tespiti için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan incelemelerde, bu kişilerin kimliksiz olduğu ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları tespit edildi. Kaçak göçmenler, Bursa’ya çalışmak için geldiklerini ve barınma imkanlarının belirli bir ücret karşılığında işletmeciler tarafından sağlandığını ifade etti.

ŞAHISLARIN GÖZALTINA ALINMASI VE HUKUKİ SÜREÇ

Yapılan çalışmalar sonucunda, yabancı uyruklu şahıslara barınma imkanı sağlayan A.H., Y.K. ve M.S. isimli şahıslar belirlenerek gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Y.K. isimli şahıs tutuklandı, A.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.S. isimli şahsın yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.