Bursa’da Yağışta Kaza: 5 Yaralı

YAĞIŞLI HAVADA KAZA MEYDANA GELDİ

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 02.00’de Çakırca Mahallesi’nde gerçekleşti. Çakırca yönüne doğru giden Yusuf E. yönetimindeki 16 P 6263 plakalı BMW ile İznik merkez yönünde ilerleyen 34 MIS 405 plakalı Fiat Egea kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi olay yerine yönlendirildi. Kaza sonucunda Yusuf E., Erdoğan B., Mustafa B., Sevilay B. ve Enes B. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Özellikle, 34 MIS 405 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa B.’nin durumunun ağır olduğu ve Bursa Şehir Hastanesi’ne transfer edildiği bildirildi.

KAZA İLE İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Jandarma, kaza meydana gelen bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrol altında akışını sağladı. Olayla ilgili adli bir tahkikat başlatıldığı da kaydedildi.