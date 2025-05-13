Bursa’da Yakalanan Hükümlü Bayıldı

İNEGÖL’DE YAKALANAN FIRARİ HÜKÜMLÜ
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, ‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Muhammed G. (34), yakalandı. Suriye uyruklu firari hükümlü, Kayseri’de 10 yıl önce aynı suçtan dolayı ceza almıştı. İnegöl’de gözaltına alınan Muhammed G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MAHKEMEDE BAYILDI
Çıkarıldığı mahkemede tutuklama kararı yüzüne okunurken bayılan hükümlü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi edilen Muhammed G., tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.