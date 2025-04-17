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Bursa’da Yakalanan Şahıs, Hapis Ceza

52 SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS YAKALANDI

Bursa’da, 52 farklı suç kaydı ile 33 aranma kaydı bulunan ve toplamda 20 yıl 2 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme gibi suçlardan toplam 52 kaydı bulunan İ.A. (37) üzerinde çalışma başlattı. Şahsın farklı illerde toplam 33 aranma kaydı olduğu belirlendi.

HAREKETLİLİK GÖSTERDİ

Ekipler, şahsın Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nden bir süre önce Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’ne geçtiğini ve izini kaybettirmek amacıyla sık sık adres değiştirdiğini tespit etti. Suç kaydı olmayan akrabaları üzerinden bilgi ağı kurması ve tanınmamak için sakal bırakması dikkat çekti. İ.A.’nın sıkı bir şekilde kaldığı adreslerden dışarı çıkmadığına da ulaşıldı.

CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Son olarak, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 2 ay 19 gün hapis cezası bulunan şahıs, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde saklandığı adrese gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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