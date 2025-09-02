Bursa’da Yangın, Anneanne Torunu Kurtardı

YANGIN ANI KORKU DOLU GÖRÜNTÜLER YARATTI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, tüm mahallede paniğe yol açtı. Alevlerle dolan bir dairede mahsur kalan anneanne, torunu Sümeyye G.’yi kurtarırken büyük bir cesaret gösterdi. Olay, saat 19.20 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Özgül Sokak’taki 3 katlı bir binanın en üst katında gerçekleşti. Yangın hızla tüm daireyi sardı ve anneanne ile torunu, dumandan etkilendi.

VATANDAŞLAR YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU

Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Anneanne, paniğe kapılarak torununu pencereden aşağıda bekleyen vatandaşların üzerine attı. Küçük çocuk, hızlı müdahale sayesinde havada yakalanarak herhangi bir yaralanma olmadan kurtarıldı. Ardından aynı şekilde kendisini de pencereden atarak kurtaran anneanne, kalabalığın yardımıyla güvenli bir şekilde dışarı alındı.

BİRÇOK EKİP OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen anneanne ve torunu, ambulansla Kestel Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan kontroller sonrasında ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.