Bursa’da Yangın, Ayşe Açar Hayatını Kaybetti

YANGINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

BURSA’da bir konutun içinde meydana gelen yangında 63 yaşındaki Ayşe Açar hayatını kaybetti. Yangın, merkez Osmangazi ilçesindeki Mollaarap Mahallesi’ndeki 3 katlı bir bina içerisinde, en üst katındaki evde saat 19.00 sıralarında başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangından sonra evde yapılan incelemeler sonucunda Ayşe Açar’ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Açar’ın cesedi, detaylı bir incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla ilgili olarak yetkililer tarafından bir soruşturma süreci başlatıldı.