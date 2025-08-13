Bursa’da Yangın Çıkan Kamyona Müdahale

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İstanbul-İzmir Otoyolu üzerinde, Bursa’nın Orhangazi ilçesi sınırlarında seyir halinde bulunan bir kamyonun, bilinmeyen bir sebepten ötürü yanmaya başladığı bildiriliyor. Ramazan Altıntop’un yönetimindeki kargo kamyonu, Orhangazi çıkışı yakınlarında alev aldı.

YANGIN NEDENİYLE OTOYOL KAPANDI

Yangın başladıktan sonra alevler hızla kamyonu sardı. İhbarın ardından jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın nedeniyle otoyolun Bursa gidiş yönü ulaşıma kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. Kamyonun kasasında boya malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.