Bursa’da Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Etti

YANGIN BURSA’DA 3 KATLI BİNADA ÇIKTI

Bursa’nın Gürsu ilçesinde, 3 katlı bir binada meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan bu binanın en üst katında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlı şekilde sevk edildi. Alevlerin hızla büyümesi nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edildi.

KÜÇÜK TORUNU ELLERİYLE ATTI

Yangın esnasında, 2. katta yaşayan Neriman G., dumandan etkilenerek 7 yaşındaki torunu Sümeyye G.’yi, evin önünde toplanan kişilere attı. Çocuk, yere düşmeden önce tutularak herhangi bir yaralanma yaşamadı. Torununu attıktan sonra Neriman G. de kendisi atlayarak Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından anneanne ve torununun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

HASAR OLUŞTU

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülürken, binanın 2. ve 3. katında çeşitli hasarlar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.